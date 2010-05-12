Немиря просвітив міністра фінансів щодо «прокурорської компанії»

Заява міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА про аудит діяльності попереднього уряду свідчить про очевидний намір влади залякати політичних опонентів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив колишній віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

«Викликає подив невігластво міністра фінансів», - сказав Г.НЕМИРЯ. коментуючи висловлювання Ф.ЯРОШЕНКА про намір залучити до аудиту «прокурорську компанію».

«У світі не існує прокурорських компаній. У світі існують юридичні фірми або адвокатські компанії», - наголосив Г.НЕМИРЯ.

Він вважає, що міністр фінансів, говорячи про залучення прокурорської компанії, видав справжню мету так званого міжнародного аудиту, якою є залякування і переслідування політичних опонентів.

За словами Г.НЕМИРІ, не менший подив викликає постанова уряду N 334 від 5 травня про проведення аудиту.

«Для проведення аудиту залучаються не всесвітньовідомі аудиторські компанії або міжнародні організації, з якими підтримуються відповідні відносини на міждержавному рівні, а залучається без тендеру невелика юридична компанія із США», - сказав він.

Екс-віце-прем’єр зазначив, що один з партнерів цієї компанії відомий, зокрема, тим, що представляв інтереси Моніки ЛЕВІНСЬКІ у розслідуванні справи екс-Президента США Білла КЛІНТОНА.

Г.НЕМИРЯ також наголосив, що аудит не повинен використовуватись у вузькопартійних цілях, тому влада також має перевірити період діяльності уряду, який очолював Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Ми хочемо підтвердити позицію, яку оприлюднили вже достатньо давно - ідея проведення міжнародного аудиту не має використовуватись у вузькопартійних цілях. Будь-який подібний захід має відбуватися прозоро, і предметом справжнього неупередженого аудиту мають стати не вибіркові часові рамки, а й як ми і пропонували – період діяльності уряду ЯНУКОВИЧА», - сказав він.

«Ми готові брати участь у відповідному неупередженому аудиті. Ми проти замовного аудиту, який вже зараз влада називає «прокурорським аудитом», - резюмував Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановою №334 від 5 травня ц.р. визначив аудитором ефективності використання бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і I кварталі 2010 р. компанію Trout Cacheris, PLLC (м. Вашингтон).

Згідно з документом, закупівля послуг з проведення аудиту здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника без узгодження з Міністерством економіки. Попередня оплата послуг з проведення аудиту здійснюється в розмірі, який не перевищує 40% їхньої вартості.

У свою чергу, екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що чинний уряд залучає до аудиту діяльності своїх попередників компанію, котра ніколи не займалася аудиторською діяльністю.

Сьогодні, 12 травня, міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявив, що компанія Trout Cacheris, PLLC (США) була обрана для проведення аудиту витрачання бюджетних коштів колишнім урядом виходячи з того, що вона має великий досвід у проведенні таких перевірок.

«Чому ця компанія була залучена? Тому що вона одна з найкращих компаній в світі. Це прокурорська компанія, де прокурори Вашингтона і юридична еліта США. У неї великий досвід у цьому напрямку. Тому й була обрана компанія, котра має великий досвід у цих справах», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.