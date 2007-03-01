Тимошенко кує політичний капітал у Америці (фоторепортаж)

Юлію ТИМОШЕНКО у США приймають на такому рівні, ніби вона є державним діячем України. Причому найвищої ланки. На думку оглядачів, це може свідчити про наміри США дати сигнал Віктору ЯНУКОВИЧУ про визнання фактичного лідера української опозиції та підтримку, на яку може очікувати ТИМОШЕНКО з боку американських урядовців. Й одночасно Віктору ЮЩЕНКУ - про те, що у нього вже є серйозний конкурент на майбутніх президентських виборах.

У програмі візиту Юлії ТИМОШЕНКО виступ у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень - неурядовій організації, радником якої є відомий політолог Збігнєв БЗЕЖИНСЬКИЙ. До До складу наглядової ради Центру стратегічних і міжнародних досліджень входить колишній Держсекретар США Генрі КІСІНДЖЕР. У цьому центрі у грудні минулого року під час свого візиту до США виступав прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Зустріч з колишнім Держсекретерем США Мадлен ОЛБРАЙТ у Національному демократичному інституті, інтерв’ю газеті «Вашингтон пост» і телеканалу Сі-Ен-Ен. Зустріч віце-президентом США Річардом ЧЕЙНІ і сенатором Річардом ЛУГАРОМ, конгресменами, представниками української діаспори, з представниками Вашингтонської ділової групи, до якої входять компанії, які ведуть бізнес в Україні. Також у ТИМОШЕНКО запланована зустріч з Держсекретарем США Кондолізою РАЙС.

Відповідаючи журналістам на питання, чи обговорювалася у ході зустрічі з М.ОЛБРАЙТ можливість проведення дострокових парламентських виборів, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на зустрічі йшлося "про реальні кроки нового уряду, про реальні спроби консолідувати владу в руках однієї політичної команди". «Ми отримали надзвичайно позитивну підтримку об’єднанню демократичних сил. Власне, і дострокові вибори мають на меті консолідувати роботу демократичних сил – як до виборів, так і після них», - сказала вона.

Підсумовуючи зустріч з одним із керівників програми "Виклики тисячоліття", що працює в США, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що ця програма має унікальні за своїм обсягом фонди для соціальних програм у багатьох країнах світу. Лідер БЮТ висловила думку, що ця програма на грантовій основі могла б діяти і в Україні.

«Це може бути повномасштабна програма по переоснащенню, модернізації та реконструкції комунальних мереж в Україні», - сказала вона. Зокрема, це може стосуватись, за її словами, «теплопостачання та гарячої води». «Ми говорили, - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, - про можливість виділення грантів у великих обсягах, з тим, щоб при реформуванні комунального сектора в країні тягар цих реформ взяла на себе держава, а не люди, прості громадяни».

На зустрічах з віце-президентом США Річардом ЧЕЙНІ та держсекретарем Кондолізою РАЙC ТИМОШЕНКО збиралася, як вона сказала журналістам, обговорити проблеми енергобезпеки в Європі та політичну ситуацію в Україні. “Я донесу на цих зустрічах до керівників США інформацію про те, що сьогодні відбувається в Україні. Це буде бачення реалій нашого життя опозицією і бачення нашого виходу з ситуації”, - додала лідер БЮТ.

Цікаво, що відповідь посла США в Україні Вільяма Тейлора на лист нардепів від парламентської більшості щодо причетності Юлії ТИМОШЕНКО до справи Павла ЛАЗАРЕНКА, нібито, встановленої американським судом, з’явилася на другий день візиту лідера БЮТ до США. У Листі посла стверджується, що "ТИМОШЕНКО не була учасником процесу у слідстві або судовому переслідуванні Павла ЛАЗАРЕНКА", й на цьому - крапка. Співпадіння?

Фото УНІАН