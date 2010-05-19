Сестру депутата Парубія звільнили з-під варти

Сестру народного депутата від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Андрія ПАРУБІЯ Олену ПАРУБІЙ звільнено з-під варти.

Про це заявила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН в ефірі “5-го каналу”, повідомляє “Українська правда”.

"Я не знаю, з чим пов`язано затримання сестри Андрія ПАРУБІЯ, мені казали, що там якась кримінальна справа, але ми зробили все, щоб її випустили з-під арешту, і щоб не було жодних підозр у тому, що десь є якісь намагання братові мстити сестрою", - сказала вона.

"Нехай правоохоронні органи з`ясовують, що там сталося, чи був там хабар, у якому її звинувачують, чи не був. Ми зробили все, щоб її випустили", - додала Г.ГЕРМАН.

Вона також повідомила, що О.ПАРУБІЙ перебуває у лікарні. “У неї, здається, тиск піднявся. Вже ввечері вона вже буде біля своєї дитинки", - зауважила вона.

А.ГЕРМАН також висловила сподівання, що "ніхто не скривдить цю жінку". "Я знаю її з давніх років. Вона росла без мами, вони з Андрієм виховувалися сиротами. Це дуже гарні люди, Андрій дуже гарний чоловік, я не пам`ятаю, щоб Андрій хоч муху скривдив в своєму житті", - сказала вона.

При цьому заступник глави Адміністрації Президента наголосила, що нинішня влада не повинна “уподібнювалися до помаранчевих, які саджали за ґрати безневинно нас”.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 травня, А.ПАРУБІЙ повідомив, що у Львові було заарештовано його рідну сестру Олену.

«Сьогодні зранку до неї у кабінет увірвалися працівники УБОЗ, і фактично з 10-ї години ранку вона перебуває під арештом. Я не маю з нею жодного контакту, я не маю від неї жодної інформації», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Він зазначив, що дізнався від джерел про те, що її звинувачують в отриманні хабара у 2 тисячі доларів.

Згодом у міліції повідомили, що сестру А.ПАРУБІЯ Олену, яка працює в одній з районних податкових інспекцій міста Львова, звинувачують у отриманні хабара.

«Перевірка заяви підприємця проводилася спільно з підрозділом по протидії корупції Державної податкової адміністрації. Жодної політики тут немає, і коли підприємець написав заяву в УБОЗ – в ній не було прізвищ, там були посади осіб, які вимагали хабар», - сказав начальник ГУ МВС України у Львівській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

Він також зазначив, що нікого зі згаданих осіб не затримували і у правоохоронні органи не доправляли. «Це не було затримання... Усі події відбувалися в приміщенні податкової», – заявив начальник обласної міліції Львівщини.

«Матеріали передано в прокуратуру, вирішується питання щодо порушення кримінальної справи», - додав він.