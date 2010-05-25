Луганська влада започаткувала регулярні зустрічі з опозицією у форматі "Влада - Опозиція".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

Зокрема, за дорученням губернатора області Валерія ГОЛЕНКА його перший заступник Едуард ЛОЗОВСЬКИЙ зустрівся з представниками опозиційних сил Луганської області. В зустрічі взяли участь керівники обласної організації Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка, громадської організації "Народний фронт Луганщини" і акції "Громадянська комунальна самооборона".

Згідно з повідомленням прес-служби, головна мета розмови, що відбулася, як її визначили представники громадськості, - виробити формат подальшої взаємодії влади й опозиції. Голова громадської організації "Народний фронт Луганщини", член бюро обласної організації політичної партії ВО "Батьківщина" Григорій ПРИГЕБА, характеризуючи діяльність опозиційних сил, заявив: "Ніякого радикалізму. Влада повинна себе виявити, попрацювати, а ми їй повинні в цьому допомогти".

Е.ЛОЗОВСЬКИЙ визначив фундамент співробітництва з громадськістю в такий спосіб: "Головним об`єднуючим фактором для влади й опозиції повинне бути розуміння того, що всі ми луганчани і повинні спільно працювати на благо Луганщини”. Він зазначив, що “у нас можуть бути різні погляди на ті чи інші події, але якщо ми знайдемо можливість об`єднати зусилля, направити їх на захист інтересів жителів області, виходить, ми не даремно працюємо - кожен на своєму місці”.

На думку віце-губернатора, “якщо в основі рішень лежить здоровий глузд, то не виникає політичних чи ідеологічних питань по них. Однак як тільки реальна робота підмінюється політичними деклараціями, виникає тріщина у відносинах".

Перший заступник губернатора висловив сподівання, що цього не відбудеться і запропонував зробити зустрічі у форматі "Влада - Опозиція" регулярними.