Янукович прийняв вірчі грамоти від послів семи держав

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв вірчі грамоти від послів семи іноземних держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, вірчі грамоти главі держави вручили посли В’єтнаму, Туркменістану, Ірану, Вірменії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Ісландії та Оману.

Вітаючи послів з початком дипломатичної місії в Україні, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що розглядає сьогоднішню подію як новий і важливий етап у відносинах України з кожною з держав, які вони представляють.

“З моменту здобуття незалежності розбудова рівноправних і взаємовигідних відносин з усіма регіонами та країнами світу є незмінним пріоритетом української зовнішньої політики, яка сьогодні стає більш прагматичною, більш реалістичною та орієнтованою на досягнення відчутних конкретних результатів”, – сказав глава держави, зауваживши, що такий підхід набуває особливої актуальності у складні часи світової фінансово-економічної кризи, негативний вплив якої відчули багато країн світу.

Говорячи про співпрацю з В’єтнамом, Президент зазначив, що ця країна є давнім партнером України в Азійському регіоні. Водночас В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: “Необхідно надати новий конструктивний імпульс нашим взаєминам. Зокрема, за рахунок реалізації спільних українсько-в`єтнамських проектів у гірничо-видобувній, енергетичній, машинобудівній та аграрній сферах”.

Також Президент України наголосив, що чинна влада надає важливого значення розбудові відносин України з традиційними партнерами і друзями у регіоні Центральної Азії, до яких, передусім, належить Туркменістан.

“Ми вдячні туркменській стороні за надану українським компаніям можливість участі у спорудженні на території Туркменістану важливих інфраструктурних об`єктів державного значення. Сподіваємося на подальшу активізацію політичного діалогу з Туркменістаном та ефективне поглиблення взаємодії на усіх напрямках, що становлять взаємний інтерес, насамперед в енергетичній сфері”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, він також надає великого значення розвитку відносин з однією з найбільших країн Азії – Іраном.

“У цьому контексті, враховуючи величезний економічний потенціал держав Близького та Середнього Сходу, ми прагнемо нарощувати темп у розбудові двосторонньої взаємодії з цим регіоном”, – сказав глава держави, висловивши переконання, що значні перспективи існують також у торговельно-економічному та інвестиційному співробітництві України з Об’єднаними Арабськими Еміратами та Оманом.

“Спектр нашої взаємодії досить широкий. Це – енергетика, розвиток транспортної інфраструктури, авіакосмічна галузь, сільське господарство, туризм тощо. Ми уважно спостерігаємо за розробкою такого амбітного проекту, як будівництво панарабської залізниці. Думаю, українським компаніям, які мають значний досвід у цій сфері, є що запропонувати нашим арабським партнерам”, – упевнений Президент.

Він також заявив, що зі свого боку Україна запрошує іноземних інвесторів до реалізації низки спільних проектів, які, насамперед, стосуються об’єктів, пов’язаних із проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Окрім цього, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в Україні високо цінують багатовікові традиції дружби та взаємної підтримки між українським і вірменським народами.

“Зважаючи на значний потенціал щодо поглиблення двосторонніх відносин з Республікою Вірменія, подальшої активізації потребує політичний діалог між двома країнами. Першочерговими завданнями двосторонньої взаємодії також мають стати якнайскоріше відновлення докризових обсягів двосторонньої торгівлі та їх подальше нарощування”, – сказав Президент.

На переконання глави держави, значні перспективи має і співпраця України з Ісландією, а їх реалізації сприятиме розширення договірно-правової бази двосторонніх відносин.

“Україна особливо зацікавлена у вивченні і використанні передового досвіду Ісландії в галузі енергоефективності та енергозберігаючих технологій”, – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу посли іноземних держав висловили сподівання, що відносини країн, які вони представляють, з Україною укріплюватимуться й розвиватимуться.