Долю Медведчука вирішать у травні

Соціал-демократична партія України (об’єднана) має намір у травні цього року провести з’їзд, під час якого буде розглянута заява Віктора МЕДВЕДЧУКА про його відставку з посади лідера партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив член політбюро СДПУ(о) Леонід КРАВЧУК.

Він нагадав, що торік В.МЕДВЕДЧУК подав заяву про відставку до політбюро СДПУ(о). Однак, чи дасть з’їзд згоду на його звільнення, Л.КРАВЧУК відмовився прогнозувати. Він також не виключив, що під час з’їзду може бути розглянуте питання про зміну назви партії.

Л.КРАВЧУК також повідомив, що на даний час спеціальна комісія під керівництвом заступника голови СДПУ(о) Юрія ЗАГОРОДНЬОГО вивчає ситуацію у регіональних організаціях партії. Л.КРАВЧУК наголосив, що на сьогодні є потреба в удосконаленні і реформуванні регіональних структур.

На запитання журналістів, чи братиме СДПУ(о) участь у дострокових виборах до Верховної Ради у разі їхнього проведення, Л.КРАВЧУК відмовився дати чітку відповідь, пояснивши це тим, що на даний час партія до цього не готова.