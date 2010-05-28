Литвин пророкує нове протистояння

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає протистояння у суспільстві в разі прийняття українським парламентом нових законів щодо підтримки російської мови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю телеканалу «Рада».

Зокрема, на запитання, чи не призведе прийняття парламентом нових законопроектів щодо підтримки російської мови до протистояння у суспільстві, В.ЛИТВИН відповів ствердно, зазначивши, що такі ініціативи потребують ретельного вивчення у частині відповідності існуючому законодавству.

«Щодо законодавчих ініціатив, то коли вони надійдуть до парламенту, їх треба уважно проаналізувати на предмет їх співвідношення з Конституцією і висновками Конституційного Суду, а після того прийняти адекватні рішення, - сказав В.ЛИТВИН. - Але все це має робитися спокійно, гласно, щоб не було причин для чергового протистояння».

При цьому голова ВР висловив думку, що чинне законодавство у сфері мовної політики гарантує належний розвиток усіх мов, включаючи і російську.

«Мені вже доводилося надсилати роз`яснення місцевим керівникам з приводу того, які в них є права і можливості у частині застосування мов, виходячи із законів, які регламентують діяльність місцевих органів влади, а також законів, які регулюють мовну проблему в Україні», - сказав В.ЛИТВИН.

Керівник парламенту нагадав, що закон УРСР про мови, ухвалений у 1989 році, діє, і у ньому чітко зафіксований статус російської мови як мови міжнаціонального спілкування.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв прийняття у ВР законів, завдяки яким російська мова “займе належне місце у житті суспільства”.

“Ми зробимо все, щоб громадяни України різних національностей жили комфортно у власній державі”, - сказав, зокрема, глава держави під час зустрічі з делегацією Міжнародної ради російських співвітчизників.

"Ми уже підготували низку законопроектів, що будуть послідовно внесені на розгляд Верховної Ради. Після їх прийняття російська мова, яка є рідною для багатьох громадян України, займе належне місце у житті нашого суспільства", - сказав він.