Табачник пропонує два варіанти розвитку загальної середньої освіти

Міністерство освіти і науки України пропонує два варіанти розвитку загальної середньої освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, виступаючи на парламентських слуханнях на тему: «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання».

За його словами, перший варіант - зупинитися на 11-річному терміні навчання з одночасним запровадженням обов’язкової передшкілької освіти. Міністр зазначив, що йдеться про однорічне навчання дітей з 5 років. На думку Д.ТАБАЧНИКА, у разі запровадження 11-річного терміну навчання доцільно було б поєднати шкільні програми 11 і 12 класів.

Він зазначив, що інший варіант розвитку шкільної освіти - надати дозвіл місцевим радам самостійно ухвалювати рішення про термін здобуття повної загальної середньої освіти за програмою або 11, або 12 років. При цьому міністр зазначив, що не є прихильником такого варіанту.

Д.ТАБАЧНИК зауважив, що вирішальним при ухваленні такого рішення має бути стан матеріальної, фінансової бази, навчально-методичного, кадрового забезпечення кожного навчального закладу.

Він наголосив, що Міністерство освіти і науки організувало проведення низки досліджень з приводу термінів здобуття дітьми середньої освіти. За словами міністра, згідно з результатами опитувань, негативне ставлення до запровадження 12-річної освіти висловлює понад 79% громадян.

«Риторичним видається запитання: що краще для молодої людини – ще рік навчатися в школі з крейдою в руках чи в будь-якому вищому професійно-технічному закладі здобувати обрану професію, що краще для держави, яка поставила перед собою амбітні цілі розвитку економіки – вкладати мільярди у продовження навчання в середній школі чи в якісну підготовку фахівців», - сказав Д.ТАБАЧНИК.