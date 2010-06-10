Тігіпко каже, що дірку в бюджеті не закриватимуть емісійними грішми

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО виключає можливість проведення емісії гривні для покриття дефіциту бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи планується використовувати емісію для покриття дефіциту держбюджету, С.ТІГІПКО відповів стисло: «Ні».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства фінансів України, за січень-квітень 2010 року державний бюджет України виконано з дефіцитом 3,765 млрд. грн., зокрема, дефіцит загального фонду становив 3,875 млрд. грн.

2 червня п.р. прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив, що за підсумками п`яти місяців 2010 року дефіцит держбюджету вписується у запланований річний показник 5,3% ВВП.

Довідка УНІАН. Відповідно до закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», дефіцит держбюджету заплановано к сумі 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема, по загальному фонду – 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.