Тіньовий міністр думає, що кредит від Путіна - це фінансова піраміда

Міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО висловлює занепокоєння відсутністю інформації з боку української влади щодо цільового призначення кредиту від російського банку «ВТБ» у сумі 2 млрд. доларів.

Як повідомляє прес-служба БЮТ, про це він сказав журналістам.

За словами А.СЕНЧЕНКА, ці кошти – “піраміда, яка заганяє Україну у велику фінансову яму та політичну залежність від кредиторів”.

«У нас викликає занепокоєння практика непублічних дій української влади у питаннях зовнішніх запозичень», - сказав він.

За словами А.СЕНЧЕНКА, подібні рішення мають ухвалюватися публічно, із дотриманням відповідних процедур, за згодою парламенту, «оскільки це держава бере в борг, а не ЯНУКОВИЧ чи АЗАРОВ особисто».

«Всі ці дії призводять до того, що, по суті, вибудовується фінансова піраміда, учасником якої стає Україна», - сказав він.

А.СЕНЧЕНКО зауважив, що якщо кошти беруться на півроку, то виникає питання, з яких джерел через півроку погашати ці кошти.

«Аналізуючи держбюджет-2010 та наміри влади щодо фінансування своїх фантазій, можна прогнозувати, що через півроку країна буде в набагато гіршому фінансовому стані, ніж зараз. А це значить, що Україна змушена буде вкотре вже на гірших умовах брати нові кошти на погашення цього кредиту і на погашення відсотків», - сказав він.

А.СЕНЧЕНКО також висловив занепокоєння відсутністю офіційної інформації з боку української влади щодо цільового призначення коштів російського кредиту

За його словами, формулювання «на погашення дефіциту держбюджету» - це універсальна формула, яка дозволяє за корупційними схемами розікрасти будь-які обсяги коштів.