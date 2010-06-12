Луценко заявляє, що зі справи Зварича зник важливий епізод

Із кримінальної справи, порушеної щодо екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, зник один із найважливіших епізодів, який стосується глави Вищого адміністративного суду Олександра ПАСЕНЮКА.

Як повідомляє прес-служба Громадянського руху «Народна Самооборона», про це вчора увечері на телеканалі "Україна" в ефірі програми «Шустер Live» заявив лідер цього руху, колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Як мені відомо, близько 21 числа ЗВАРИЧА збираються передати в суд. Але мені також відомо, що звідти пропали дуже важливі епізоди. Епізоди, які показували на каналі «1+1», де суддя-колядник рахує гроші, які заніс йому його підлеглий суддя. 140 тисяч доларів», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, демонструючи фотографію, яка підтверджує даний факт.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ці гроші «були переведені в євро і були вручені главі Вищого адміністративного суду пану ПАСЕНЮКУ».

«Відбулися очні ставки і навіть відтворення місця і події злочину на вулиці Лютеранській, ще за каденції Президента ЮЩЕНКА», - сказав екс-міністр.

Політик продовжив: «Якщо ЗВАРИЧА зараз передають до суду без цього епізоду, чи не означає, що влада, в тому числі і СБУ, і Генпрокуратура, і вся Партія регіонів, використовує пана ПАСЕНЮКА, який проходить по справі отримання колосальної взятки у 100 з лишнім тисяч доларів, для вирішення своїх питань в адміністративному суді?».

Звертаючись до голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, Ю.ЛУЦЕНКО запитав: «Якщо справа судді ЗВАРИЧА піде в суд без «подільників», які займають сьогодні вищі посади у судах, це означає, що нинішня влада використовує цей суд для своїх бізнес-інтересів».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів.

З 20 січня І.ЗВАРИЧ оголосив безстрокову голодовку «на знак протесту проти свавілля, беззаконня» високопосадовців: тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА, генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та його заступників, а також тодішнього голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, але 4 квітня припинив свою акцію протесту.