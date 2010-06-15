Королевська: ціни падають, бо зростає бідність

Голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прогнозує можливе зростання інфляції восени цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

«Сьогодні подешевшали, в першу чергу, продукти харчування. Так, на 29,8% знизилися ціни на яйця, на 4,3-6,8% - подешевшали тваринні жири, молоко, сири і масло, зменшується вартість овочів, кисломолочних продуктів. Це сезонні товари, які щорічно дешевшають в цей період», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

При цьому, говорить вона, відбувається поступове зниження купівельної спроможності населення. В таких умовах виробники вимушені зменшувати ціни, щоб стимулювати попит. Важливий чинник – збільшення рівня бідності в сільській місцевості, де домогосподарства є одним з основних виробників продукції. «Конкуренція через відсутність роботи вища, ніж минулого року, в результаті ціни на овочі, молоко, м`ясо і яйця падають. Люди готові продавати продукцію дешевше, щоб одержати хоч якісь гроші», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, зростання цін на послуги транспорту, ПММ та інші нафтопродукти поки що незначне – 0,7%, але воно прискориться після підвищення акцизів на бензин. У першу чергу, від цього страждає малий і середній бізнес. Також зростають ціни на промислову продукцію: на ринку видобутку корисних копалин воно становить 26,7%, у нафтовидобутку – 39%, у сегменті виробництва м`яса і м`ясопродуктів – 2%, макаронних виробів – 1,2%. Зростання цін, що намітилося, на товари промислової групи вже восени може призвести до прискорення інфляційних процесів у країні, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Вибух інфляції може статися восени, разом з новою хвилею кризи в країні. Тому я б не рекомендувала уряду робити оптимістичні заяви і демонструвати впевненість в завтрашньому дні, обманюючи очікування людей», – сказала голова комітету ВР.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що уряд так і не запропонував Верховній Раді пакет невідкладних короткострокових заходів, які були б спрямовані на запобігання падінню економіки в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, за даними державного комітету статистики, у травні ц.р. проти квітня у всіх областях України, а також у Києві зафіксована дефляція, при цьому в Севастополі – інфляція 1,3%. З початку року (травень 2010 року проти грудня 2009 року) у всіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше зросли в Севастополі – на 7,3%, АР Крим – 5,4%, Києві – 4,7%, Одеській і Львівській областях – 4,4%. Найменше ціни зросли в Чернігівській – 2,1%, Волинській – 2,3%, Рівненській і Тернопільській областях – 2,4%.