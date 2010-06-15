Тимошенко: Янукович повертає Україну в доєвропейське минуле

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада Януковича змінила геополітичний вектор розвитку України.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила на прес-конференції у Чернівцях.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, "ми йдемо у зворотному напрямку, від впровадження в Україні європейських цінностей і прав. Ми повертаємося в минуле".

Саме тому Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що українське суспільство має усвідомити загрозливий для України характер політики нової влади.

"Чим швидше люди усвідомлять, що це не позитивний шлях розвитку, тим скоріше ми зможемо повернутися до природного для України шляху розбудови європейської незалежної держави", - сказала вона.