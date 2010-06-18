Терьохін: влада хоче державу з мільйонами найманих працівників

Ухвалення урядового проекту Податкового кодексу лише посилить податкове навантаження на декілька мільйонів українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання опозиційного уряду заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН.

За його словами, запропонований Податковий кодекс є "Кодексом багатих". "Це Кодекс, який дає можливість одній сотні компаній не платити податки, а цей податковий тиск переноситься на мільйони людей", - сказав С.ТЕРЬОХІН.

Народний депутат додав, що 4,2 млн. фізичних осіб, які наразі мають спрощену систему оподаткування, змушені будуть або покинути бізнес, або перейти в розряд найманих працівників. "Філософія цього документа проста - ця влада хоче побудувати державу з невеликою кількістю корпорацій і з мільйонами найманих працівників", - додав С.ТЕРЬОХІН. На переконання народного депутата, за таких умов мова про створення середнього класу в Україні не йдеться.

С.ТЕРЬОХІН також повідомив, що рішення профільного комітету відносно даного проекту документа було сфальшоване. "Засідання не проводилося. А рішення комітету начебто підписано депутатами від коаліції", - сказав він.