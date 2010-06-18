Бютівець наскаржився Генпрокуратурі на двох колег по фракції

Народний депутат від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО просить Генеральну прокуратуру перевірити інформацію про нібито вчинення народними депутатами від БЮТ Сергієм СОБОЛЄВИМ і Остапом СЕМЕРАКОМ рейдерських дій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні депутатські запити були зачитані сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

Зокрема, В.ПИЛИПЕНКО просить Генпрокуратуру перевірити інформацію про «протиправне захоплення народним депутатом С.СОБОЛЄВИМ ТОВ «Євпаторійський винзавод» та ВАТ «Сільськогосподарське підприємство «Чорноморська перлина».

Також депутат просить відомство відреагувати на інформацію про «протиправні дії депутата від БЮТ О.СЕМЕРАКА, що полягають у рейдерському захопленні майна мешканців Києва».