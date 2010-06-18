У БЮТ знайшлася людина, яка знає, куди подівся «газ Фірташа»

У разі виконання рішення Стокгольмського арбітражу про повернення Україною 11,1 млрд. кубометрів газу компанії "РосУкрЕнерго" “група ЯНУКОВИЧА-ФІРТАША-ЛЬОВОЧКІНА-БОЙКА отримає половину вартості цього газу”.

Про це сьогодні на брифінгу у Верховній Раді заявив міністр енергетики опозиційного уряду, депутат від БЮТ Олександр ГУДИМА, повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ.

"Газпром" в будь-якому випадку виграє - він отримає половину вартості того газу, який буде проданий через "Газпромекспорт" в Європу за ціною понад 330 доларів, а половину з цієї суми отримає "РосУкрЕнерго" та група ФІРТАША-ЛЬОВОЧКІНА-БОЙКА", - сказав О.ГУДИМА.

За його словами, в разі виконання рішення Стокгольмського суду "Газпром", який раніше продав Україні 11 млрд. куб. м. газу по 157 доларів, сьогодні, користуючись добрими відносинами з українською владою, викупить цей газ вже за ціною понад 330 дол. за одну тис. кубометрів.

О.ГУДИМА також зазначив, що здивований негативною реакцією глави Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА на заяву міністра палива та енергетики Ю.БОЙКА щодо можливості в касаційному порядку домагатися невизнання рішення Стокгольмського арбітражу. "Це означає, що українська влада фактично стала на сторону корупційного "РосУкрЕнерго" і визнала, що між ними існує тісний зв`язок", - заявив депутат.

Міністр опозиційного уряду заявив про свою готовність добровільно піти на допит в СБУ для дачі роз`яснень по цій справі. "У зв’язку з порушенням СБУ кримінальної справи за фактом придбання у "Газпрому" 11 млрд. кубометрів газу, я добровільно хочу запропонувати Президенту ЯНУКОВИЧУ та голові СБУ ХОРОШКОВСЬКОМУ дати свідчення по цій кримінальній справі. Я готовий відповісти, куди ділися 11 млрд. кубометрів газу, які були придбані в 2009 році за ціною 157 дол. за одну тис. куб. м. на суму 1,7 млрд. дол. Хоча всім відомо, що ті 11 млрд. кубометрів пішли на оздоровлення українського бюджету та на здешевлення газу для комунальної сфери і на непідвищення цін на газ для населення", – зазначив О.ГУДИМА.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.

11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії RosUkrEnergo до НАК “Нафтогаз України”.