ЗМІ порахували, що Янукович прилаштував у владу майже 100 родичів

Щонайменше 40 людей з найближчого оточення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА - пряма рідня, брати, сестри, діти, батьки, куми – обіймають різні посади в державних органах влади, судах і працюють депутатами Верховної Ради або місцевих рад.

Про це пише журнал «Корреспондент». За підрахунками журналу, всі разом вони утворюють загін чисельністю майже 100 осіб.

Причому виявлені «Корреспондентом» споріднені групи - лише частина великої й дружньої «регіональної родини», в якій не враховані узи чиновників на ранг нижче, ніж керівники Кабінету Міністрів і народні депутати.

Аналітики запевняють, що за показником проникнення родичів у владу «В.ЯНУКОВИЧ і Ко йдуть на всеукраїнський рекорд — так багато рідні на держпостах не працювало навіть в оточенні Віктора ЮЩЕНКА, якому його ж соратники дорікали в кумівстві у кадровій політиці».

Величезну роль сімейні зв`язки виконують в Адміністрації Президента, пише журнал.

Так, глава АП Сергій ЛЬОВОЧКІН є кумом В.ЯНУКОВИЧА, а сестра С.ЛЬОВОЧКІНА Юлія НОВІКОВА має депутатський мандат від Партії регіонів. Ба більше, серед кумів С.ЛЬОВОЧКІНА є й депутат-«регіонал» Едуард ПРУТНІК, і екс-президент Леонід КУЧМА.

Кумом В.ЯНУКОВИЧА є заступник генерального прокурора Віктор ПШОНКА. Його син Артем – народний депутат від Партії регіонів. Крім того, дружина Президента Людмила ЯНУКОВИЧ – кума голови Ради міністрів АР Крим Василя ДЖАРТИ, чия донька Вікторія працює суддею Господарського суду Києва.

Син В.ЯНУКОВИЧА – Віктор-молодший народний депутат від ПР.

У свою чергу син заступника голови Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН Микола за нової влади став заступником керівника Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Це призначення стало добрим злетом для людини, яка до того була помічником депутата, відзначає «Корреспондент».

Не відстають від АП й «регіонали» в уряді і парламенті. Так, дружина міністра Кабміну Анатолія ТОЛСТОУХОВА працює заступником міністра у справах сім`ї, молоді і спорту.

Народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ має споріднений вплив на судову систему. У С.КІВАЛОВА, який поєднує своє депутатство з членством у Вищій раді юстиції, є кум – Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО, який нещодавно очолив ВСЮ. При цьому донька С.КІВАЛОВА, Тетяна - депутат від Партії регіонів Одеської міськради.