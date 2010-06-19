Азаров готовий на компроміси з Росією і ЄС, щоб не було Південного потоку

Україна готова на компроміси з Росією і Європейським Союзом, щоб уникнути будівництва "Південного потоку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі "5 каналу" заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ

"Якщо ми найближчим часом не вирішимо це питання, і Росія все-таки розпочне з Європейським Союзом будувати другий обхідний газопровід "Південний потік", то ми дуже багато втратимо. Саме тому ми зараз виходимо з дуже серйозними пропозиціями, з компромісами, підкреслюю, з пропозиціями вельми цікавим для ЄС і для росіян, і сподіваюся, що вони будуть розглянуті і за ними будуть ухвалені рішення", - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що під час візиту до Люксембурга 15 червня обговорював питання створення газотранспортного консорціуму за участю ЄС і Росії.

"ЄС висловив зацікавленість у створенні такого консорціуму. Він міг би базуватися на головних принципах. Перший принцип - ЄС дає гарантії Росії на довгі роки, приміром, років на десять, гарантії закупівель російського газу. Російська сторона дає гарантії Україні, що ці обсяги газу, що купуються ЄС, вона прокачуватиме через нашу ГТС. Тоді у нас, в ЄС і в Росії з`являється стимул для капіталовкладень у модернізацію нашої ГТС. Тобто, з`являється реальна основа для створення підприємства, в яке рівними частками входитиме ЄС і Росія, і за "Нафтогазом" залишиться вирішальний пакет управління ГТС. Ось така схема була запропонована. ЄС поставився до неї з розумінням", - заявив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що 16 червня Кабмін схвалив проект закону про ринок газу. "По суті справи, наш уряд (схваленням законопроекту - УНІАН) відкрив дорогу до реформування "Нафтогазу" і створенню на його базі нового формування. Як розвиватимуться події - подивимося", - сказав прем`єр України.

Він повідомив, що днями міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО проведе переговори в Брюсселі, а потім у Москві з питання модернізації ГТС.

"Думаю, що найближчим часом ми знайдемо консенсус", - зазначив М.АЗАРОВ.