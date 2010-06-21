Глава АП: Україна не збирається повертати Фірташу ні газ, ні гроші

Україна зараз не збирається повертати "РосУкрЕнерго" ні газ, ні гроші.

Про це заявив глава адміністрації президента Сергій Льовочкін в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Ніяких грошей зараз, і ніякого газу Україна повертати не збирається", - сказав він.

"Ми чекаємо офіційних документів із Стокгольмського суду, і після цього уряд України буде приймати рішення про тактику подальших дій", - зазначив Льовочкін.

Як відомо, Стокгольмський арбітражний трибунал 8 червня виніс ухвалу, якою зобов`язав "Нафтогаз" повернути компанії "РосУкрЕнерго" 11 млрд. кубометрів газу, а також передати їй 1,1 млрд. кубометрів газу як компенсацію.

Окрім того, суд зобов`язав "Нафтогаз" сплатити "РосУкрЕнерго" 197 млн. дол. за порушення контракту.

Служба безпеки України порушила справу за фактом завдання збитків державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу. У списку свідків у цій справі опинилися всі колишні члени правління НАКу.

Коментуючи порушення цієї справи, Льовочкін сказав: "Це буде розслідування не щодо минулої влади, а відносно чиновників, які ухвалювали конкретні рішення, які призвели до того, що зараз ми програли суд".

"Зараз з України, по-перше, піде газ, а, по-друге, я не знаю, чи є в арбітражних рішеннях якісь санкції проти України. Тобто додаткові гроші, які ми в результаті подібного рішення про відбір газу, повинні будемо внести на користь цієї компанії", - зазначив він.

"Це буде прямий фінансовий збиток, оскільки не виконувати рішення всередині України - це могли собі дозволяти раніше деякі чиновники, а рішення міжнародних арбітражних судів - це пряма відповідального держави", - вважає глава адміністрації.

"Якщо ці гроші ми повинні будемо платити за чиїмось рішенням, то цей хтось повинен сидіти у в`язниці. Мені здається, що це нормально", - підкреслив Льовочкін.

Українська правда