Міністр зацікавився, чому в аеропортах деруть три шкури за пальне

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО доручив вивчити ситуацію з високою вартістю авіапального в українських аеропортах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у п`ятницю увечері, 18 червня.

«Я дав розпорядження, і зараз ми розбиратимемося з цим питанням», - сказав міністр. За його словами, якщо в Європі пальне у собівартості перевезення становить 25%, то в Україні - 40% .

Крім того, відзначив міністр, є друге питання – ціни на внутрішні авіаперевезення. «Це питання міністерство не хвилювати не може. Так, ми зацікавлені в укрупненні гравців, в авіації не може бути маленьких гравців, однак ціни всередині країни мають бути нормальними», - сказав К.ЄФИМЕНКО.