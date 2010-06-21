Українці у Москві переживають, що їм заборонять ходити у вишиванках

Правила для перебування мігрантів у Москві можуть обмежити права української діаспори.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав співголова Об’єднання українців у Росії Валерій СЕМЕНЕНКО.

«Це більше вплине на українців, які живуть тут (у РФ) і принципово ставляться до своєї етнічної приналежності», - сказав В.СЕМЕНЕНКО.

Він зауважив: «Наприклад, якщо хтось мені заборонить вишиванку носити – це морально буде мене пригнічувати».

За словами В.СЕМЕНЕНКА, багато людей у Москві розмовляють українською мовою не тільки вдома, але й на вулиці. Також, за його словами, у Москві проходять культурні заходи українською мовою, які нікому не заважають.

В.СЕМЕНЕНКО вважає, що ініціатива московських чиновників спрямована на те, щоб «пригладити усіх під одну гребінку для зміцнення Російської держави».

Водночас, на його переконання, така ініціатива не вплине на права українських заробітчан у Росії, для яких «головне - заробити гроші».

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Комітету міжрегіональних зв`язків і національної політики Москви Михайла СОЛОМЕНЦЕВА, влада Москви планує незабаром розробити кодекс москвича, який допоможе приїжджим влаштуватися у російській столиці.

Зокрема, він зазначив, що життєвий устрій Москви базується на російській культурі і традиціях, що складалися століттями, і всі, хто приїжджає сюди жити, повинні з цим рахуватися. Поки існують неписані правила, яких зобов`язані дотримуватися жителі столичного мегаполісу: не різати барана у дворі, не смажити шашлик на балконі.

«А найближчим часом ми хочемо розробити зведення правил, які допоможуть швидше освоїтися приїжджим, які залишаються в Москві на постійне місце проживання», - підкреслив М.СОЛОМЕНЦЕВ.

Розробку документів доручили московській діаспорі. Після отримання пропозицій від діаспори влада міста підключить до цього питання вчених, які допоможуть у результаті розробити кодекс москвича.

«Приїжджає людина, а їй земляки дають книжку: подивися, почитай, як тут заведено, а як не заведено. Ми впевнені, що ця важлива вимога допоможе усім жителям столиці без винятку стати москвичами», - зазначив глава комітету, підкресливши, що мер Москви Юрій ЛУЖКОВ дав доручення своєму першому заступнику Людмилі ШВЕЦОВІЙ розробити разом із Комітетом міжрегіональних зв`язків і національної політики та вченими програму інтернаціонального виховання в школах.

19 червня глава Федеральної міграційної служби Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ повідомив, що створення правил для мігрантів у Москві не позначиться на українцях, які приїжджають на роботу до російської столиці.

Водночас, коментуючи намір влади Москви розробити кодекс москвича, К.РОМОДАНОВСЬКИЙ висловив думку, що така ініціатива нічого не вирішить.