Блоку Тимошенко загрожує вибух?

На початок осені коаліція може досягти чисельності в 300 народних депутатів.

Про це пише газета «Сегодня» (№ 135 від 23 червня), посилаючись на інформацію, що є в неї.

300 голосів у Верховній Раді дадуть можливість регіоналам внести зміни до Конституції протягом двох сесій: восени і, остаточно, навесні наступного року. Те, що Основний закон країни таки планують коригувати, для «Сегодня» підтвердив народний депутат-регіонал Михайло ЧЕЧЕТОВ. За його словами, Конституцію виправлятимуть з тим, щоб посилити владу Президента.

Перешкодити цьому сценарію, зазначає видання, може хіба що якийсь екстремальний варіант на зразок або нового касетного скандалу (осінь 2000-го року), або ж розколу у владі, або якщо Україну накриє друга хвиля світової кризи (не менш сильна, ніж осінню 2008 року).

Газета зазначає, що оскільки вся шестірка останніх перебіжчиків (на чолі з Давидом ЖВАНІЄЮ) була з НУ-НС, то і підвищений інтерес зараз - саме до нього. Тим паче, що в ЗМІ вже з`явилася інформація про можливий перехід ще двох народних депутатів з цієї фракції в коаліцію - Катерини ЛУК’ЯНОВОЇ («Народна самооборона») і Оксани БІЛОЗІР («Єдиний центр»). За інформацією джерела в НУ-НС, саме ці дві групи і є «зоною ризику», складовий резерв коаліції, а загальне число «коаліційного резерву» становить 10-12 чоловік.

Найбільшим кадровим резервом коаліції (6 чоловік) у НУ-НС джерело у фракції називає групу «Єдиний центр» Віктора БАЛОГИ, яка періодично виступала за союз з ПР протягом останніх двох років. Джерело, близьке до ЄЦ, серед тих, хто вагається між коаліцією і підтримкою Арсенія ЯЦЕНЮКА, називає голову фракції Миколу МАРТИНЕНКА, а до можливого резерву коаліції додає Миколу КРУЦЯ («За Україну!») і Олександра КЛИМЕНКА (УНП). У той же час О.КЛИМЕНКО пояснює свою позицію так: «Я підтримував ряд законопроектів коаліції, коли вважав їх правильним. Але я член УНП, а наша фракція рішення про входження в коаліцію не приймала».

У БЮТ ситуація менш визначена. «З тих 130-ти чоловік, які реально входять у фракцію, близько 60 мають серйозні причини для невдоволення. Їх можна поділити на дві основні частини: одна - це місцеві функціонери, яких відсовують від керівництва організаціями, друга - люди, практично впевнені в тому, що в прохідну частину списку блоку (80-100 чоловік) вони не потраплять. Кажуть, що Ю.ТИМОШЕНКО хоче загальмувати їхній відхід - на 5 липня призначено засідання фракції з її участю. Але все одно вибух реальний: у серпні затверджуватимуть списки на місцеві вибори, і ті, чиїх людей відсунуть, найімовірніше, підуть. І це може бути 30-40 чоловік», - пояснило газеті джерело у фракції БЮТ.