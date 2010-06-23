Тимошенко сумнівається, що МВФ дасть Азарову гроші

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сумнівається що Міжнародний валютний фонд співпрацюватиме з урядом під керівництвом Миколи АЗАРОВА, який продемонстрував прагнення до повернення корупційних і злочинних схем.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО таку думку вона висловила сьогодні під час прес-конференції в Миколаєві.

"Дуже маленька вірогідність того, що з цим урядом МВФ буде співпрацювати", - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що однією з умов надання Міжнародним валютним фондом коштів є скорочення дефіциту Державного бюджету України. "Сьогодні реальний дефіцит бюджету, в тому числі за оцінками експертів, становить 16%. З такими дефіцитами МВФ не кредитує", - наголосила лідер БЮТ. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вважає однією з причин потенційного небажання МВФ співпрацювати з урядом М.АЗАРОВА збільшення видатків на утримання органів державної влади.

"Ви знаєте, що нарощуються видатки, в тому числі на утримання апарату, на утримання всіх правлячих вертикалей, в тому числі президентської, урядової, в тому числі всі сьогодні збільшують свої видатки – і Верховна Рада. Так само МВФ ніколи не дасть транш, коли збільшуються видатки", - пояснила вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що на рішення МВФ вплине і рішення Стокгольмського суду щодо повернення 12 мільярдів кубічних метрів газу, що за розрахунками становить від 3 до 5 мільярдів доларів. “Тому зрозуміло, що ці гроші треба брати звідкись – скоріше за все – з золотовалютного резерву країни. І тому я вірю, що МВФ не допустить, щоб їх кредитними ресурсами покривалися найпотужніші за всю історію незалежної країни кримінальні корупційні оборудки, якими є повернення "Росукренерго" від 3 до 5 мільярдів доларів", - наголосила вона.

Довідка УНІАН. Уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 року. Проте процес переговорів затягується.

2 червня віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджено. При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначено. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти лише рада директорів МВФ», – додав він.

21 червня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. С.ТІГІПКО в коментарі УНІАН сказав, що розраховує, що кредит МВФ за новою програмою буде не менше 12 млрд. дол. Він висловив упевненість, що нову програму співпраці України і МВФ буде узгоджено в найближчі 10 днів після закінчення роботи місії МВФ в Україні.