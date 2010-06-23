Наливайченко: опозиція призначатиме начальників тіньових жеків

Лідери опозиції нічого не можуть запропонувати українцям, окрім гризні між собою за розподіл опозиційних посад. Про це на прес-конференції в Житомирі заявив координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Де їхня програма дій? Програму вони так і не створили, - сказав Наливайченко. - Створили опозиційний уряд, тепер у країні вже два опозиційних уряди. Скоро будуть опозиційні начальники жеків. Мені здається, вони навіть це вже розписали».

«Опозиція займається розподілом посад, а ми наполягаємо на створенні і головне – виконанні програми в інтересах людей», - заявив О.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зазначив, що в цивілізованих країнах опозиційна діяльність - це «насамперед розробка та просування альтернативної урядовій програми розвитку держави, це контроль над законністю та прозорістю дій влади, це дієвий захист прав громадян та інтересів країни». «У нас же це примітивне бажання у будь-який спосіб повернутись у владу», - сказав політик.