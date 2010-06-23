Суд визнав незаконним рішення Тимошенко

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною постанову попереднього уряду щодо розміру виплат соціально незахищеним верствам населення на цей рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Зокрема, суд визнав незаконною постанову Кабміну від 23 грудня 2009 року № 1375, якою, всупереч вимогам чинного законодавства, на цей рік встановлено розмір грошових виплат соціально незахищеним верствам населення нижчий від мінімального прожиткового мінімуму.

Таким чином, відзначили в ГПУ, суд визнав обгрунтованими доводи прокуратури стосовно незаконності вказаної постанови Кабінету міністрів „Про доповнення пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1252”.