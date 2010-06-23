Виборчі списки: Тимошенко вже чекає на пропозиції
Потрібні "найкращі представники еліт"
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує Комітету захисту України вносити свої кандидатури до виборчих списків “Батьківщини” під час місцевих виборів.
Про це вона заявила сьогодні у Миколаєві, повідомляється на персональному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.
Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО закликала Комітет долучитися до процесу формування Всеукраїнським об`єднанням "Батьківщина" списків достойних кандидатів в депутати по мажоритарних виборчих округах у разі заміни виборчої системи на змішану і у разі призначення виборів на 31 жовтня цього року.
"Я звертаюся до вас, незважаючи на те, які громадські організації і партії ви представляєте. Якщо ви готові бути сьогодні в опозиції до цієї влади і до всього, що вони роблять з країною, ми, як партія "Батьківщина" (ну, блоки, ви знаєте, будуть зачищати), ми готові бути партнерами з вами і запросити найкращих представників еліт, найкращих представників від кожного професійного кола, від партій в свої списки. І так само ми можемо висувати через мажоритарну систему", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона наголосила, що ВО "Батьківщина" обов’язково братиме участь у місцевих виборах. "Будемо боротися за те, щоб мінімізувати присутність Партії регіонів у будь-якій владі, і щоб до людей донести реальний стан справ, і щоб все ж таки ради місцеві і мери почали не землю ділити, не комунальну власність, не гроші бюджету в свої власні комерційні програми, а все ж таки щоб вони почали служити громадянам", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.