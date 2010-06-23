Виборчі списки: Тимошенко вже чекає на пропозиції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує Комітету захисту України вносити свої кандидатури до виборчих списків “Батьківщини” під час місцевих виборів.

Про це вона заявила сьогодні у Миколаєві, повідомляється на персональному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО закликала Комітет долучитися до процесу формування Всеукраїнським об`єднанням "Батьківщина" списків достойних кандидатів в депутати по мажоритарних виборчих округах у разі заміни виборчої системи на змішану і у разі призначення виборів на 31 жовтня цього року.

"Я звертаюся до вас, незважаючи на те, які громадські організації і партії ви представляєте. Якщо ви готові бути сьогодні в опозиції до цієї влади і до всього, що вони роблять з країною, ми, як партія "Батьківщина" (ну, блоки, ви знаєте, будуть зачищати), ми готові бути партнерами з вами і запросити найкращих представників еліт, найкращих представників від кожного професійного кола, від партій в свої списки. І так само ми можемо висувати через мажоритарну систему", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що ВО "Батьківщина" обов’язково братиме участь у місцевих виборах. "Будемо боротися за те, щоб мінімізувати присутність Партії регіонів у будь-якій владі, і щоб до людей донести реальний стан справ, і щоб все ж таки ради місцеві і мери почали не землю ділити, не комунальну власність, не гроші бюджету в свої власні комерційні програми, а все ж таки щоб вони почали служити громадянам", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.