У Раді Європи обговорюється судова реформа України

Під час парламентської сесії в Раді Європи парламентські делегації країн Європи обговорювали стан реформування судової гілки влади в Україні. Про це під час перебування в Страсбурзі повідомив народний депутат України, член парламентської делегації Валерій ПИСАРЕНКО, передає LB.UA.

Він додав, що українська делегація змогла донести вміст основних положень судової реформи в Україні до членів парламентських делегацій у Раді Європи. У своєму зверненні до членів ПАРЄ в ході обговорення питання про стан демократії в Європі В.ПИСАРЕНКО подякував членам Венеціанської комісії й Ради Європи, які надихнули Україну на системну судову реформу.

Депутат підкреслив важливість імплементації в національне законодавство України основних рекомендацій ПАРЄ і Венеціанській комісії.

Особливу увагу було приділено положенню про спрощений порядок доступу до правосуддя громадян, скороченню впливу Президента й парламенту на діяльність судових органів, посиленню ролі суддівського самоврядування, ліквідації інституту подвійної касації, встановленню реальної незалежності суддів при одночасному посиленні відповідальності за свідомо неправосудні рішення судів.

У кінці звернення В.ПИСАРЕНКО зазначив, що позитивні зміни вносять до порядку денного Ради Європи питання про необхідність завершення процедури моніторингу щодо України й початку нового формату діалогу.