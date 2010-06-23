Тимошенко: кнопкодави законопроектів не читають

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не сумнівається, що Верховна Рада ухвалить рішення про проведення місцевих виборів 31 жовтня, але вважає, що воно буде незаконним.

Про це вона заявила сьогодні у Миколаєві, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ прогнозує, що це питання буде розглядатися наступного пленарного тижня, так само як і питання щодо зміни виборчої системи. "Я переконана, що на наступному тижні кнопкодави продавлять ці два рішення. Я в цьому не сумніваюсь, бо там вже Верховна Рада перетворилась на придаток Адміністрації Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що народні депутати від коаліції не читають і не обговорюють внесені проекти документів, і “повністю відсторонені від законодавчого процесу”.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО не сумнівається, що визнання Конституційним Судом України неконституційним призначення місцевих виборів на весну 2011 року відбулося за прямою вказівкою Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. "Те, що вони заявляють, що нібито неконституційні є вибори навесні, конституційні ще якісь там речі, то зрозуміло, що ЯНУКОВИЧ підняв трубку, дав команду, що 31 жовтня будуть проводитись вибори", - переконана вона. Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що призначення виборів до місцевих органів влади саме на 31 жовтня не передбачено жодним законодавчим актом України. "Ні Конституцією, ні будь-яким іншим законом, ні навіть Постановою Верховної Ради сьогодні 31 жовтня не закріплено", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Конституційний Суд України визнав неконституційним проведення виборів до органів місцевого самоврядування у 2011 році. КС визнав законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) від 3 березня 2010 року таким, що відповідає вимогам ст. 157 і 158 Конституції України. Цим проектом закону пропонується встановити строк повноважень Верховної Ради Криму та місцевих рад на 5 років. Крім того, строк повноважень сільських, селищних та міських голів передбачено встановити також на 5 років.

16 червня під час зустрічі з журналістами глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що вибори до місцевих органів влади відбудуться 31 жовтня 2010 року за новим законом.

17 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що вважає за доцільне провести вибори до місцевих органів самоврядування за змішаною системою 31 жовтня 2010 року.