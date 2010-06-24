Стельмах працюватиме, поки не з'явиться нова кандидатура
07:51, 24 червня 2010Політика
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Пояснює голова Адміністрації
|Сергій Льовочкін
За його словами, керівництво НБУ проводить сьогодні зважену і ефективну за нинішніх ринкових умов курсову політику.
Найближчим часом важливо законодавчо удосконалити умови роботи НБУ, зокрема зміцнити важелі реальної незалежності НБУ. Не виключено, що буде збільшено кількість заступників голови НБУ.
В.СТЕЛЬМАХ, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, працюватиме доти, доки не з`явиться можливість внести нову кандидатуру, яка відповідатиме багатьом критеріям. В першу чергу, це повинна бути досвідчена людина, яка «утримуватиме штурвал».
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