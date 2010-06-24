Стельмах працюватиме, поки не з'явиться нова кандидатура

"СТЕЛЬМАХ справляється. Гривня стабільна, - заявив голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами в АП, відповідаючи на запитання, чи буде замінене найближчим часом керівництво Національного банку. - Отже зміна керівника НБУ не є першочерговим завданням".

За його словами, керівництво НБУ проводить сьогодні зважену і ефективну за нинішніх ринкових умов курсову політику.

Найближчим часом важливо законодавчо удосконалити умови роботи НБУ, зокрема зміцнити важелі реальної незалежності НБУ. Не виключено, що буде збільшено кількість заступників голови НБУ.

В.СТЕЛЬМАХ, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, працюватиме доти, доки не з`явиться можливість внести нову кандидатуру, яка відповідатиме багатьом критеріям. В першу чергу, це повинна бути досвідчена людина, яка «утримуватиме штурвал».