Тимошенко дасть екстрену прес-конференцію

09:30, 24 червня 2010
Політика
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Політик говоритиме про газ

Сьогодні о 10.30 відбудеться екстрена прес-конференція лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з приводу надзвичайних подій навколо рішення Стокгольмського арбітражу щодо повернення газу "РосУкрЕнерго".

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, прес-конференція відбудеться за адресою: Київ, вул. Турівська, 13.

Акредитація за телефонами: (067) 230-17-05, (067) 656-52-40.

 

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