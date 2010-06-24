Тимошенко дасть екстрену прес-конференцію

Політик говоритиме про газ

Сьогодні о 10.30 відбудеться екстрена прес-конференція лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з приводу надзвичайних подій навколо рішення Стокгольмського арбітражу щодо повернення газу "РосУкрЕнерго". Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, прес-конференція відбудеться за адресою: Київ, вул. Турівська, 13. Акредитація за телефонами: (067) 230-17-05, (067) 656-52-40.

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