До Печерського райсуду підтягнули Беркут

Міліція посилила охорону Печерського районного суду Києва у зв`язку з розглядом у цьому суді питання про обрання запобіжного заходу щодо екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник столичного главку міліції.

Представник управління уточнив, що до будівлі суду направлено додаткові сили патрульної служби і спецпідрозділу «Беркут» у зв`язку з розглядом резонансної справи і перебування біля будівлі суду великої кількості людей.

За словами представника главку, охорона посилена на прохання СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд розглядає питання про обрання запобіжного заходу щодо екс-голови Державної митної служби А.МАКАРЕНКА, якого було заарештовано 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про законність розмитнення 11 млрд. кубометрів газу, який належав компанії «РосУкрЕнерго».

Біля будівлі суду зібралося понад 100 прихильники БЮТ. Учасники акції тримають плакати з написами: «СБУ – служба безпеки «РосУкрЕнерго», «Янукович, Фірташ, Хорошковський грабують країну», «Макаренко захистив Україну», «Чесний офіцер не по зубах СБУ».