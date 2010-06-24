Суд арештував екс-голову Держмитслужби

Печерський районний суд Києва обрав для екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено за результатами судового засідання, яке тривало сьогодні понад три години.

Як повідомляв УНІАН, адвокат А.МАКАРЕНКА заявив, що Служба безпеки України порушила проти екс-голови Державної митної служби кримінальну справу за фактом службової недбалості.

За словами адвоката Євгена СОЛОДКО, у постанові вказано, що А.МАКАРЕНКО не перевірив законність доручення колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА щодо проведення процедури митного оформлення природного газу.

Є.СОЛОДКО повідомив, що А.МАКАРЕНКА вчора близько 11.00 викликали в СБУ як свідка у кримінальній справі щодо незаконного розмитнення газу, який належав компанії «РосУкрЕнерго».

Після допиту А.МАКАРЕНКА без пояснення причин попросили зачекати.

Є.СОЛОДКО уточнив, що після 18.00 в СБУ було складено протокол про затримання колишнього керівника Держмитслужби, і на підставі цього документу винесено постанову про затримання.