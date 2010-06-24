Під ударами яєць рейтинг Литвина зріс

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає свою позицію під час ратифікації в парламенті харківських угод Януковича-Медведєва «послідовною і принциповою».

«Якби я втік, люди б сказали: бачите, в нього тільки яйцем кинули, а він вже навтьоки», - сказав В.ЛИТВИН в ексклюзивному інтерв`ю Lb.ua.

«Ні про які домовленості не було мови, опозиція виконувала жорстку установку – бити і руйнувати. Затягнися розгляд - в сесійну залу з місяць би ніхто не зміг зайти, там би нічліжку влаштували і загидили все, що тільки можна загидити. Або мені слід було запропонувати: «Підемо, поговоримо, а я дам команду, щоб біотуалети в сесійну залу поставили?», - заявив голова ВР, коментуючи репліку журналіста щодо того, що раніше, у разі виникнення яких-небудь конфліктних ситуацій, він переривав сесію, збираючи депутатів на Погоджувальну раду.

«Візьміть дослідження Центру Разумкова – подивіться рейтинг особисто ЛИТВИНА до і після 27 квітня. Подивіться, як він виріс!», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.

Опозиційні партії в Україні заявили про неконституційність цього договору, і звинуватили В.ЯНУКОВИЧА в зраді національних інтересів.

27 квітня ц.р. ВР ратифікувала харківські угоди. Під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження перебування ЧФ РФ на території України в сесійній залі парламенту відбувалися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові шашки, в президію, де знаходився спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.