Податковий кодекс треба ухвалити, щоб провчити Азарова?

Представники малого та середнього бізнесу найближчим часом проведуть всеукраїнську акцію протесту проти ухвалення в існуючому вигляді проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час спеціального засідання опозиційного уряду за участю Комітету захисту підприємців повідомила член координаційної ради Асамблеї малого та середнього бізнесу Галина КУЛИК.

Вона зауважила, що відповідне рішення було ухвалено під час вчорашнього засідання асамблеї.

Зокрема, за словами Г.КУЛИК, всеукраїнська акція протесту відбудеться у день розгляду в другому читанні проекту Податкового кодексу.

До цього, наголосила вона, у кожному регіоні відбудуться попереджувальні акції протесту, з 24 по 30 червня.

За словами Г.КУЛИК, уже сьогодні така акція відбувається у Луганську, а завтра - у Хмельницькому.

Крім того, додала вона, асамблея направить лист до керівників депутатських фракцій і комітетів Верховної Ради з проханням не ухвалювати відповідний проект Податкового кодексу.

У свою чергу, голова Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА зауважила, що вже тиждень вивчає проект Податкового кодексу, який запропонований урядом. «І кожен день я знаходжу щось нове. Маразм не має меж», - сказала вона.

За словами О.ВАРНАКОВОЇ, мабуть, цей проект варто ухвалити, аби раз і назавжди провчити владу. «Я вчора з “регіоналами” розмовляла. І сказала, що їм Майдан за щастя вдаватиметься, якщо буде ухвалений цей документ», - заявила вона.