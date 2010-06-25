Одарченко: влада проводить репресії проти прихильників БЮТ

У Херсонській області влада проводить репресії проти посадовців, які є прихильниками Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Херсоні заявив народний депутат з фракції БЮТ Юрій ОДАРЧЕНКО.

За його словами, тиск і звільнення посадовців, які виявляли прихильність до БЮТ, набули системного характеру.

«Звільнений з посади начальник Херсонського морпорту Андрій ЄГОРОВ, який зробив дуже багато для розвитку ХМТП. Навіть в кризу порт при керуванні ЄГОРОВИМ не знизив обсягів перевалки вантажів. Також ЄГОРОВ зміг на рівні Міністерства транспорту домовитись про освоєння портом інвестиції у розмірі більше 30 млн. грн., що є великою сумою для Херсонської області. Тобто це абсолютно фахова людина, керівник, яких мало на Херсонщині. Саме тому А.ЄГОРОВ був довіреною особою прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в області. Інших підстав, ніж політичних, для заміни керівника ХМТП, наша політична сила не бачить», - заявив Ю.ОДАРЧЕНКО.

Інформацію про те, що офіційно А.ЄГОРОВ звільнився «за згодою сторін», народний депутат пояснив тиском на керівника ХМТП.

Аналогічна ситуація, за словами Ю.ОДАРЧЕНКА, зі звільненням Дмитра ЄРМАКОВА з посади виконуючого обов’язки керівника докобудівного державного підприємства «Паллада».

Ю.ОДАРЧЕНКО нагадав, що під час останньої президентської кампанії А.ЄГОРОВ був довіреною особою кандидата у Президенти України Ю.ТИМОШЕНКО в Херсонський області по 185 виборчому округу, а Д.ЄРМАКОВ – по 187 виборчому округу.

Також Ю.ОДАРЧЕНКО вважає політично обумовленим тиск правоохоронних органів, зокрема слідчих Управління СБУ в Херсонський області на голову Великоолександрівської районної ради Юрія ТЕРЛЕЦЬКОГО, який також є членом БЮТ. За інформацією депутата, слідчі СБУ вилучили документи в апараті райради і шукають підстави для тиску на Ю.ТЕРЛЕЦЬКОГО.

За даними Ю.ОДАРЧЕНКА, БЮТ відомо про ще декілька випадків тиску правоохоронних органів та виконавчої влади на посадовців, які є прихильниками БЮТ, але він повідомив про найгучніші.