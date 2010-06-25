Конституційний суд може очолити донецький

Новим головою Конституційного суду може стати виходець з Донбасу.

Як пише газета «Дело» №105 від 25 червня, основним претендентом на посаду є виходець з Макіївки, нинішній заступник голови суду Анатолій ГОЛОВІН.

11 липня завершується трирічний термін повноважень нинішнього голови Конституційного Суду Андрія СТРИЖАКА. Згідно із законом, він не може довше обіймати цю посаду, як і переобиратися заново. За словами представника Верховної Ради в Конституційному Суді Анатолія СЕЛІВАНОВА, вибори нового голови мають відбутися наступного дня після припинення каденції чинного керівника. Проте за інформацією «Дела», в суді прийнято рішення про проведення виборів ще раніше - 9 липня.

Неофіційно декілька джерел підтвердили «Делу»: головним претендентом на цю посаду є нинішній заступник голови суду А.ГОЛОВІН. І вже дев`ятого числа табличка з його іменем може з`явитися на дверях кабінету голови Конституційного Суду.

Як повідомив «Делу» А.СЕЛІВАНОВ, судді Іван ДОМБРОВСЬКИЙ, Анатолій ДІДКІВСЬКИЙ і Ярослава МАЧУЖАК справді не беруть участі зараз у засіданнях суду — така позиція нинішнього голови суду. І в день виборів, 9 липня, їх також можуть не допустити до роботи. У свою чергу відсутність 3 з 18 суддів може вплинути на результат голосування і зіграти на користь А.ГОЛОВІНА.

Відповідно до закону про Конституційний Суд України, для легітимності засідання з обрання голови суду необхідна присутність 12 суддів. Вибори відбулися, якщо за того самого кандидата проголосувало щонайменше 10 осіб. Проте в регламенті Конституційного Суду є ще одна важлива вказівка про те, що протокол про результати голосування затверджується більшістю голосів від загальної кількості суддів, які взяли участь у засіданні. Таким чином, без участі І.ДОМБРОВСЬКОГО, А.ДІДКІВСЬКОГО і Я.МАЧУЖАК для затвердження протоколу голосування достатньо буде підписів восьми членів, а не десяти, якби суд засідав у повному складі.

Суддя Конституційного Суду у відставці професор Микола КОЗЮБРА на запитання «Дела», чи може вплинути ситуація з відстороненням суддів на результати голосування з обрання нового голови суду, повідомив, що не може цього виключати. «Це можливо, але я не хотів би коментувати ситуацію, оскільки питання з відстороненням суддів (Конституційного Суду) лежить у політичній, а не правовій площині, - сказав він. - Я не бачу підстав, для того, аби вони (ДОМБРОВСЬКИЙ, ДІДКІВСЬКИЙ і МАЧУЖАК) не брали участі у засіданнях

Газета нагадує, І.ДОМБРОВСЬКОГО, А.ДІДКІВСЬКОГО і Я.МАЧУЖАК наприкінці травня було усунуто від роботи в суді після прийняття Верховною Радою постанови про їх відставку. Як вказано в поясненні автора проекту постанови про відставку - голови комітету з правосуддя, члена Партії регіонів Сергія КІВАЛОВА, - такою була вимога самих суддів. Під час їх призначення в 2005 році парламент увільнив їх з посад у Верховному Суді з таким формулюванням «у зв`язку з призначенням до Конституційного Суду» (за квотою З`їзду суддів України). Проте пізніше І.ДОМБРОВСЬКИЙ, А.ДІДКІВСЬКИЙ і Я.МАЧУЖАК зажадали змінити формулювання і вказати як причину відставку. На думку опонентів, це було прагматичне рішення - закон про статус суддів у разі відставки передбачає пільги й виплати.

А тепер ініціатива суддів обернулася проти них самих. Єдиним порятунком для членів Конституційного Суду, які виявилися в центрі скандалу, може стати рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Куди вони вже звернулися з таким проханням, повідомив «Делу» голова комісії, колишній голова Верховного Суду Віталій БОЙКО. Згідно із законом, комісія може припинити відставку судді. Але навіть якщо це станеться, то швидше за все, після дня голосування за нового голову суду. Справа в тому, що найближче засідання комісії призначено на 1 липня, але за інформацією В.БОЙКА, кворум (мінімум 9 з 13 членів комісії) може не зібратися. Так уже було 10 червня цього року. Наступне засідання може відбутися вже після доленосного голосування в Конституційному Суді.