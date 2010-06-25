Нардепам вріжуть канікули

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент розглядатиме питання про місцеві вибори в останні дні червня або на початку липня.

В інтерв`ю журналу «Профіль-Україна» В.ЛИТВИН нагадав, що у парламенті вже зареєстровані «півтора десятка законопроектів, які стосуються місцевих виборів», і наголосив, що незалежно від того, хто вноситиме новий законопроект на цю тематику, цей документ, згідно з Регламентом, може бути зареєстрований тільки після розгляду згаданих законопроектів.

При цьому керівник парламенту висловив думку, що місцеві вибори не будуть виборами виключно на мажоритарній основі. «Поки рішення не прийнято, але є ідея (правда, вона ще не охопила маси), що це буде змішана система. Зрозуміло, що вона підганяється під політичний момент, розклад політичних сил і політичний розрахунок, - сказав він. - Це технологія розв`язання проблеми розширення поля влади. Звідси прагнення отримати адміністративний ресурс у вигляді закону, щоб вирішити поставлені завдання».

Відповідаючи на запитання, чи може бути продовжена робота поточної сесії через необхідність ухвалення згаданого закону, В.ЛИТВИН нагадав, що Конституція визначає лише дату початку сесії, а момент її завершення не регламентує. «Можна працювати і до вересня, а можна, оголосивши одну сесію закритою, відкрити наступну», - сказав він, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що навіть за умови ухвалення відповідного законопроекту у першому читанні 1 липня необхідно два тижні, аби внести пропозиції до його розгляду у другому читанні, потім депутати мають ознайомитися з варіантом, підготовленим до другого читання, «отже - це мінімум 20 днів». «А ви прекрасно розумієте, що потім збирати депутатів на позачергові сесії чи продовжувати поточну означає працювати з порожньою залою», - додав він.