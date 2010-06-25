Тимошенко обіцяє «трибуну ту нещасну блокувати»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує підприємцям об`єднати зусилля з тим, щоб не допустити ухвалення у другому читанні проекту Податкового кодексу, запропонованого владою.

Про це вона заявила сьогодні на зустрічі з представниками підприємницьких сил Київської області, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Зміни і доповнення до Податкового кодексу на друге читання ми будемо відстоювати всіма можливими силами. І тут, вибачте, у нас інших інструментів немає. Будемо і трибуну ту нещасну блокувати, і всі засоби, які тільки можливо, будемо застосовувати", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона наголосила, що під стінами парламенту у день розгляду проекту Податкового кодексу відбудеться акція протесту. "Повірте мені, кожне зібрання біля Верховної Ради, якої б чисельності воно не було – воно на них впливає. Це я можу твердо сказати. І це точно потрапляє на CNN, на BBC, якщо навіть не потрапляє на наші центральні телевізійні канали", - пояснила вона.

"Я хотіла би, що ми з вами об`єднали інтелектуальні ресурси, тому що те, що стосується Податкового кодексу, нам потрібно зараз вирішувати спільно. Я переконана в тому, що ми зобов’язані за Податковий кодекс серйозно поборотися", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, проект Податкового кодексу, авторство якого належить віце-прем`єр-міністру Сергію ТІГІПКУ та голові Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва Михайлу БРОДСЬКОМУ, спрямований на утиски малого і середнього бізнесу.

"Цей Податковий кодекс розробляла "творча група" на чолі з ТІГІПКОМ і БРОДСЬКИМ. Це якраз ті креативщики, ті "сильні політики", ті "нові обличчя", які дали цей продукт, який, по суті справи, є горем для країни", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.