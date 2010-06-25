ЧФ привітав севастопольців з днем Конституції України

Загальноміські урочисті збори з нагоди Дня Конституції України відбулися сьогодні в Севастополі в приміщенні Російського академічного драматичного театру імені А.В.Луначарського.

Як передає кореспондент УНІАН, із святом присутніх у залі привітали голова міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, голова міської ради Юрій ДОЙНИКОВ, командувач ВМС України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ, начальник штабу ЧФ РФ віце-адмірал Олександр ТРОЯН.

Представник командування ЧФ РФ у своєму виступі наголосив, що Конституція України, «створена в ім`я і на благо українського народу, забезпечила безповоротність демократичних процесів, необхідні права на гідне життя й вільний розвиток громадян України». За словами віце-адмірала, «закладені в Основному Законі України принципи побудови відносин є міцним фундаментом будівництва стратегічного партнерства двох наших держав, слугує розвиткові братських зв`язків між російським й українським народами. Вони дають змогу наступально розвивати взаємовигідне економічне й військове співробітництво, активно сприяють зміцненню багатовікових традицій добросусідства, взаєморозуміння між нашими країнами».

Як додав начальник штабу, «на конституційних засадах ми будуємо тісну й конструктивну взаємодію з керівництвом і жителями міста, Військово-Морськими Силами Збройних Сил України».

На думку О.ТРОЯНА, «за ці роки вдалося добитися добре скоординованого ділового партнерства в облаштуванні і розбудові міста, розвитку його інфраструктури, у розв’язанні проблем, від яких залежить не тільки повсякденна діяльність кораблів і частин ЧФ РФ, а й соціальна обстановка і моральний клімат у родинах військових моряків і цивільного персоналу флоту». Як вважає віце-адмірал, «все це свідчить, що відносини командування ЧФ РФ і керівництва Севастополя будуються в дусі взаєморозуміння і довіри, є важливим стабілізуючим чинником у всій системі міждержавних відносин України і Росії».

У Севастополі до дня Конституції України також відбудуться покладання квітів і вінків до пам`ятників Тарасу Шевченку і Лесі Українці.