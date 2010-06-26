Тимошенко: БЮТ блискуче виграв місцеві вибори

Юлія Тимошенко заявляє, що на позачергових виборах в органи місцевого самоврядування близько 40 представників БЮТ було обрано сільськими та селищними головами.

"У минулу неділю закінчилися вибори до деяких органів місцевої влади. Обиралися 104 голови сільських та селищних рад. Можу сказати, що до 40 голів обрано від БЮТу і тільки близько 20 – від Партії регіонів", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Інтер".

Лідер БЮТ переконана, що опозиційна команда є сильною, незважаючи на пропаганду чинної влади. "Наша команда сильна, ви на нас можете покластися, і ми не підведемо вас. Наша політика докорінно відрізняється від того, що сьогодні пропонується", - додала вона.

"Дочекаємося наступних виборів, і ви побачите, що ці профанації з рейтингами завжди бувають, коли хочуть принизити політиків або дискредитувати. І тому я не хотіла би, щоб сьогодні маніпулювали такими речами", - наводить її слова офіційний сайт.