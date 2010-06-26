Тимошенко запросила журналістів у гості

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що наступного тижня готова запросити до свого будинку журналістів, щоб вони подивилися, в яких умовах вона живе.

Про це вона заявила в ефірі програми "Велика політика з Євгенієм КИСЕЛЬОВИМ" на телеканалі “Інтер”, відповідаючи на запитання про вартість її будинку.

Лідер БЮТ зауважила, що під час виборчої кампанії були оприлюднені всі дані про її статки.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що вже запрошувала журналістів до свого будинку, але готова знову приймати їх.

"Я повторюю своє запрошення. З наступного тижня можете прийти. Я відкрита для всіх", - сказала вона.

Лідер БЮТ також зауважила, що вже неодноразово надавала ЗМІ угоди про оренду свого будинку.

"Ми орендуємо цей будинок. Ми платимо за цей будинок чесну оренду", - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, незважаючи на те, що двічі перебувала при владі, вона не має жодної державної дачі.

"Я ніколи не жила на державних дачах і ніколи жити не буду, тому що я вважаю це абсолютно аморальним явищем", - сказала лідер БЮТ.