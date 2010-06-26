Віце-мер Одеси залишиться під вартою ще на 5 днів

Термін утримання під вартою віце-мера Одеси Вахтанга УБІРІЇ, тимчасово усуненого від виконання службових обов`язків, продовжено до 30 червня.

Як повідомив УНІАН адвокат В.УБІРІЇ Сергій МАКОВЕЦЬКИЙ, таке рішення виніс суддя Приморського районного суду Одеси Вадим КОВАЛЕНКО.

За словами адвоката, до кінця місяця важко хворий В.УБІРІЯ перебуватиме у палаті реанімації першого відділення гострого інфаркту міськлікарні №3.

За словами С.МАКОВЕЦЬКОГО, 25 червня судово-медична комісія одноголосно дійшла висновку, що В.УБІРІЯ не може бути доставлений до суду, і йому протипоказана участь у будь-яких процесуальних діях.

«Захистом у ситуації, що склалася, - додав адвокат, - з урахуванням процесуальної неможливості розглядати справу по суті, було заявлене клопотання про продовження терміну затримання до 15 діб, які закінчуються 30 червня 2010 року».

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одесі заявили про рейдерське захоплення сміттєвого полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри». В.УБІРІЯ, який туди прибув, під час суперечки дістав пістолет і вистрілив у повітря.

Пізніше міський голова Одеси Е.ГУРВІЦ заявив, що озброєних рейдерів видворено з території полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри», відновлено також роботу у звичному режимі комунального підприємства "Одескомунтранс", у повному господарському веденні якого перебуває цей об`єкт. Так мер прокоментував ситуацію навколо захоплення озброєними співробітниками підрозділу «Титан» і керівництвом ТОВ «Союз», що належить лідеру партії «Родина» Ігорю МАРКОВУ, полігону побутових відходів, який перебуває на балансі Одеської міськради.

Сам віце-мер пояснював, що прагнув «напоумити рейдерів, які йому погрожували, і привернути увагу міліції» і тому вистрілив у повітря з пістолета, на який є всі необхідні документи.

18 червня слідчий, який розслідує кримінальну справу стосовно віце-мера Одеси, ухвалив рішення обрати запобіжний захід для урядовця у вигляді підписки про невиїзд. Відповідну постанову слідчий виніс в лікарні, куди В.УБІРІЮ було госпіталізовано напередодні з серцевою недостатністю і підвищеним артеріальним тиском.

19 червня суддя Приморського райсуду Одеси В.КОВАЛЕНКО продовжив до 25 червня затримання віце-мера.

22 червня у В.УБІРІЇ був діагностований гострий інфаркт міокарду.

24 червня начальник Головного управління МВС України в Одеській області Михайло ЯЦКОВ заявив, що прокуратура області порушила проти В.УБІРІЇ кримінальну справу за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів на території полігону «Дальницькі кар`єри».

Разом із тим у прокуратурі Одеської області спростували цю заяву.