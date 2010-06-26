Мер міста Лубни піднімає городян на мітинг проти свавілля міліції

Мер міста Лубни Полтавської області Василь КОРЯК закликав сьогодні городян вийти на мітинг проти свавілля міліції.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідний заклик мера надрукували міські ЗМІ.

У документі говориться, що піти на такий крок мера змусив випадок, який нещодавно стався в місті.

"Безпідставно міліцією був затриманий житель Лубен, якого міліція катувала до двох годин ночі. Крики хлопця про допомогу були чутні у всій окрузі біля будівлі міліції. Коли хлопцю викликали “швидку допомогу”, то черговий міліціонер лікарів до затриманого не допустив. О 4-й ранку міліціонери самостійно викликали “швидку допомогу” і повідомили, що до них у відділ підкинули дуже побитого хлопця", - говориться в заклику мера.

Також В.КОРЯК нагадує, що і раніше в роботі міської міліції фіксувалися різні правопорушення. Крім того, мер заявив, що в міському управлінні внутрішніх справ процвітає хабарництво, поборничество і навіть є засоби для тортур.

Мер Лубен закликав жителів міста о 17.00 вийти на Володимирську площу міста і виступити проти незаконних дій міліції.

"На мітингу буде прийнята резолюція з проханням до міністра МВС МОГИЛЬОВА про кадрові зміни в Лубенській міліції та Полтавському облуправлінні міліції", - говориться в заклику.

У свою чергу в Головному управлінні МВС України в Полтавській області УНІАН повідомили, що 19 червня дільничний інспектор міліції Лубенського міськрайвідділу під час відпочинку в одному з кафе, перебуваючи поза службою, в результаті конфлікту, який раптово виник на грунті неприязних стосунків, заподіяв тілесні ушкодження 27-річному місцевому жителеві. Після інциденту постраждалого госпіталізували до Полтавської обласної клінічної лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.

Зараз матеріали дослідчої перевірки направлено до прокуратури м. Лубни для здійснення розслідування за фактом завдання тілесних ушкоджень співробітником міліції, повідомили в обласному управлінні МВС.

В даний час дільничний інспектор, який заподіяв чоловікові тілесні ушкодження, звільнений з органів внутрішніх справ.

З метою проведення всебічного службового розслідування цього факту Головним управлінням МВС у Полтавській області створена спеціальна комісія, за результатами перевірки якою буде вжито відповідних заходів правової та дисциплінарної дії стосовно осіб, причетних до цього конфлікту, і безпосередніх керівників дільничного інспектора міліції.