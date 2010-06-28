Азаров і Путін сіли за стіл переговорів

У Ново-Огарьовому розпочалися переговори прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА й прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, з українського боку в переговорах також беруть участь міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК і заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

З російського боку в переговорах беруть участь заступник голови уряду РФ Ігор СЄЧІН, заступник керівника апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ і начальник юридичного департаменту ВАТ «Газпром» Микола ДУБИК.