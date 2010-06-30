Нардепи сьогодні впоралися достроково
13:00, 30 червня 2010Політика
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Мартинюк закрив сесію
Ранкове засідання Верховної Ради достроково закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головував на засіданні, заявив, що на сьогодні усі питання порядку денного вичерпані і тому достроково закривається сьогоднішнє засідання парламенту.
Як відомо, після обіду у середу народні депутати працюють у комітетах.
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