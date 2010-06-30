Експерт вважає бюджетні плани Азарова «надмірно амбітними»

Якщо не вжити додаткових заходів, спрямованих на зменшення дефіциту бюджету, його показник за результатами 2010 р. становити 6,5% ВВП (урядовий прогноз - 5,3%).

Про це повідомила УНІАН головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена БІЛАН.

На її думку, бюджетні показники за травень свідчать, що закладені в законі про державний бюджет на 2010 р. плани щодо збільшенню податкових і неподаткових надходжень на 36% і 6% відповідно виглядають надмірно амбітними.

О.БІЛАН також відзначила, що, незважаючи на зростання в січні-травні доходів державного бюджету на 5,9%, його витрати за цей самий період збільшилися на 20% - до 100 млрд. грн., прискоривши своє зростання порівняно з січнем-квітнем (+6,7%), що свідчить про різке зростання бюджетних виплат у травні, який відбувся в результаті більшого, ніж зазвичай, трансферту Пенсійному фонду в розмірі близько 10 млрд. грн. «У результаті, незважаючи на збільшення витрат Пенсійного фонду, пов`язаного з виплатами компенсацій за соціальними платежами за січень-лютий, дефіцит Пенсійного фонду різко скоротився, а дефіцит державного бюджету, навпаки, зріс», - зазначила економіст. За її даними, за результатами січня-травня 2010 р. сукупний дефіцит державного бюджету, місцевих бюджетів і Пенсійного фонду становив 14,8 млрд. грн., або 1,3% оцінного ВВП у 2010 р., порівняно з 1,0% ВВП за результатами січня-квітня.