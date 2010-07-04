Лавринович каже, що нові правила референдумів вже на столі у Азарова

Пропозиції щодо зміни правил проведення місцевих референдумів уже внесено на розгляд Кабінету міністрів, заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» (№25, 3-9 липня) міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

На його думку, проведення всеукраїнських і місцевих референдумів слід врегулювати окремими законодавчими актами.

Запитання про те, чому, попри увагу до питання всеукраїнських референдумів, не модернізовано застарілі правила проведення місцевих референдумів, міністр заперечив: «Модернізовано. Внесено на розгляд Кабінету міністрів. Відбуваються необхідні погодження. Сподіваюся, незабаром законопроект буде внесено до парламенту».

На думку міністра юстиції, всеукраїнські та місцеві референдуми є достатньо відмінними один від одного заходами, тому доречним є створення окремих норм для їхнього регулювання.

«Предмети розгляду й процедура проведення всеукраїнських та місцевих референдумів розрізняються. Тому, напевно, доцільно мати окремі акти, які б регулювали проведення цих, достатньо різних заходів», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.