Янукович їде до Казахстану говорити про енергетику

Президент України Віктор Янукович 5-6 липня має відвідати Казахстан. Головними темами візиту, як очікується, стануть енергетичні проблеми.

Найперспективнішим спільним проектом України й Казахстану голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик вважає участь Астани у транспортуванні каспійської нафти українським нафтогоном Одеса-Броди до Європи. Проте, як зазначив експерт в інтерв`ю Deutsche Welle, хоча цей проект дедалі більше цікавить казахську сторону, на перешкоді його реалізації постали інтереси українських олігархів.

"Президенти про щось заявляють і підписують тоді, коли попередньо є плідна робота робочих груп. Цього, наскільки я знаю, не було. Тому що керівництво нафтогазового комплексу працює в іншому напрямку: як розрахуватися з "РосУкрЕнерго", як побільше закупити природного газу", каже Боровик. Пошук компромісу з проблеми відновлення транзиту казахського газу через Росію і транспортування його далі через Україну до Європи, за словами Боровика, може бути марним також через незацікавлення в цьому проекті Москви.

Його думку поділяє й політолог Олександр Палій. Попри домінування Росії на ринку транспортування центрально-азійських енергоносіїв до Європи, він вважає, що інтерес України до цього лише зростатиме. Останнім часом Казахстан нагадав про себе Україні створенням митного союзу з Росією та заявою казахських урядовців про завершення переговорів про вступ цієї країни в СОТ до кінця цього року.