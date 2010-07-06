Тимошенко: ми попросили МВФ поки що не надавати кредит

Юлія Тимошенко переконана, що Міжнародний валютний фонд мусить продовжити програму співробітництва з Україною лише після врегулювання всіх процедур, пов’язаних з рішенням Стокгольмського арбітражу щодо повернення 11 млрд. кубометрів природного газу компанії "Росукренерго", повідомляє її офіційний сайт.

"Ми звернулися до МВФ з пропозицією, що поки українська влада відповідно до процедур, передбачених законом, не відмовиться виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, не надавати кредит, а надати тоді, коли цей дисбаланс буде знятий", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV.

Водночас екс-прем`єр наголосила на необхідності продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом. "Кредит МВФ конче потрібний, але не на те, щоб віддати 5,4 млрд. доларів на цю корумповану групу, і не для того, щоб потім ці кошти віддавати за рахунок кровних грошей держави", - пояснила вона.

За словами Юлії Тимошенко, співпраця з МВФ для України означає не лише надання фінансових ресурсів, а й проведення реформ. "Співпраця з Міжнародним валютним фондом Україні конче потрібна. Потрібна тому, що Міжнародний валютний фонд – це не тільки гроші. Це система реформ, система збалансування бюджету, це професійний, абсолютно не популістичний погляд на фінансові баланси", - переконана екс-керівник українського уряду.

Юлія Тимошенко підкреслила, що кредити МВФ зараз є найбільш дешевими зовнішніми ресурсами для України. "Це найдешевші гроші, які може отримати Україна. Гроші МВФ в рік коштують трішки більше ніж 2% проти 4 млрд. доларів, які отримав уряд Януковича-Азарова у Російській Федерації і які коштують 6,7%. Це різниця в три рази", - зазначила вона.