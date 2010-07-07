Томенко: опозиція звернеться до Конституційного Суду

Опозиція звертатиметься до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності ухваленого сьогодні закону про судоустрій та статус суддів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Верховної Ради, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО.

"Опозиція звертатиметься до Конституційного Суду, аби той визначив, наскільки норми закону відповідають Конституції та чинному законодавству", - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер зауважив, що за час розгляду поправок до закону коаліція врахувала лише декілька пропозицій опозиціонерів, продемонструвавши тим самим, що буде ухвалений такий закон, який "потрібен їм".

На його переконання, ухвалений закон про судоустрій практично знівелював таке поняття як "незалежний суд".

"В країні фактично і практично знищений незалежний суд", - заявив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, внесений Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на розгляд Верховної Ради законопроект про судоустрій та статус суддів був ухвалений у першому читанні 3 червня.

У БЮТ неодноразово заявляли, що велика кількість норм законопроекту про судоустрій та статус суддів суперечить положенням Конституції.

Сьогодні, 7 липня, Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про судоустрій і статус суддів". За ухвалення даного документу проголосували 260 з 264 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Перед цим фракції БЮТ та НУ-НС у повному складі залишили сесійну залу парламенту на знак протесту проти того, що депутати від коаліції відмовляються враховувати пропозиції до законопроекту, внесені опозицією.